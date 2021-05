Biélorussie: l'opposant arrêté Roman Protassevitch apparait dans une vidéo

Le journaliste et opposant biélorusse Roman Protassevitch «confesse» être «passé aux aveux» dans une vidéo diffusée le 24 mai 2021 après son interpellation la vielle dans un avion de Ryanair. © Twitter

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après le spectaculaire détournement d'un avion civil ce dimanche 23 mai par les autorités biélorusses et l'interpellation de l'opposant Roman Protassevitch, le militant et journaliste est apparu ce lundi dans une courte vidéo diffusée à la télévision publique. Des rumeurs sur son état de santé commençaient à circuler faisant état de problèmes cardiaques et d'hospitalisation dans un état critique. Les autorités de Minsk ont diffusé cette vidéo pour démentir ces informations.