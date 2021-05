Russie: l'opposant Alexeï Navalny affirme être poursuivi dans trois nouvelles enquêtes

Alexeï Navalny a déclaré ce mardi avoir été informé de l'ouverture de trois nouvelles enquêtes criminelles à son encontre en Russie. Dans un message diffusé sur son compte Instagram, l'opposant au président russe Vladimir Poutine précise qu'un enquêteur est venu lui rendre visite dans sa prison pour lui faire part de ces nouvelles charges.

L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny dit être visé par trois nouvelles enquêtes criminelles, la pression s'accentuant ces dernières semaines contre son mouvement et ses partisans.

Sur son compte Instagram, il a indiqué être accusé du détournement de « toutes les donations » faites à son organisation anti-corruption (FBK), ainsi que de la création d'un groupe « portant atteinte aux droits des personnes » et d'insulte envers une juge lors d'un récent procès.

L'opposant de 44 ans affirme avoir reçu la visite dans sa cellule d'un inspecteur du puissant Comité d'enquête, chargé des principales investigations criminelles. « Il m'a dit que dans notre chère Russie, on enquête sur trois nouvelles graves affaires. Et 21 enquêteurs s'en occupent au plus haut niveau. Et pour chacune d'entre-elles, le criminel, c'est moi », écrit le militant.

La semaine dernière, le directeur du Fonds anti-corruption de l'opposant, Ivan Jdanov avait indiqué que de nombreux collaborateurs et ex-employés avaient été convoqués par les enquêteurs et que les autorités cherchaient à « ajouter à Navalny jusqu'à dix ans » de prison.

Le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, est en déclin

Cette annonce intervient alors que la justice russe examine aussi actuellement une demande pour classer l'organisation -le FBK- et les bureaux régionaux de Navalny comme « extrémistes », ce qui exposerait leurs collaborateurs à de lourdes peines.

Alors que des élections législatives sont annoncées au mois de septembre, la chambre basse du Parlement doit également adopter ce mardi en deuxième lecture une loi interdisant aux personnes impliquées dans des organisations « extrémistes » de participer à ce scrutin.

L'équipe d'Alexeï Navalny dénonce une manœuvre visant à priver d'élections ses partisans, alors que la popularité du parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, est en déclin face à la stagnation économique et scandales de corruption.

Ces dernières années, Russie Unie a connu plusieurs échecs lors de scrutins locaux et le détracteur numéro 1 du Kremlin comptait s'appuyer sur cette impopularité, en présentant ses candidats ou incitant à voter pour le candidat le mieux placé face à celui du Kremlin.

Organisation « extrémiste »

Depuis son arrestation, suivie de manifestations à travers la Russie réprimées par la police, les autorités ont entamé le démantèlement du mouvement de l'opposant, dont plusieurs cadres ont fui à l'étranger. Selon le procureur russe, les organisations d’Alexeï Navalny cherchent à « déstabiliser » la situation sociopolitique en Russie « sous couvert de slogans libéraux ». Si elles sont reconnues « extrémistes », elles rejoindront une liste comptant celles des Témoins de Jéhovah et des groupes néo-nazis.

Les bureaux régionaux de Navalny ont déjà annoncé leur auto-dissolution en avril après avoir déjà été ajoutés à une liste d'organisations « extrémistes et terroristes » établie par le service russe des renseignements financiers.

Fondée en 2011, la principale organisation de Navalny, le FBK, est connue pour ses enquêtes dénonçant la corruption des cercles du pouvoir russe.

La plus retentissante, parue en janvier, accusait Vladimir Poutine de s'être fait construire un palais sur la mer Noire. Vue 116 millions de fois sur YouTube, elle a contraint M. Poutine à démentir personnellement

