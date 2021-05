Vaccins: la Commission européenne et AstraZeneca se retrouvent devant la justice belge

L'Union européenne et AstraZeneca ont rendez-vous devant la justice belge ce mercredi 26 mai.

Les problèmes de livraison du vaccin AstraZeneca agacent la Commission européenne. L’exécutif européen va réclamer ce 26 mai devant la justice belge qu’AstraZeneca livre d’ici fin juin, aux 27 pays membres, les 90 millions de doses qui n’ont pas été livrées, sous peine d’astreintes financières.

Le groupe anglo-suédois a livré 30 millions de doses de vaccins anti-Covid, alors que 120 millions étaient attendues pour le premier trimestre par les Européens. Pour le second trimestre, il ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 millions prévues. Pour les Européens, c’est insuffisant, d’où cette procédure. Le contrat est de droit belge, c’est donc un tribunal belge qui devra répondre si le laboratoire n’a pas respecté ses obligations de résultats.

La Commission reproche également à AstraZeneca d’avoir privilégier les livraisons au Royaume-Uni, au détriment de l’Europe. Celui-ci dément et promet de se défendre fermement.

Une deuxième procédure, plus longue, a été engagée sur le fond par l’exécutif européen pour déterminer s'il y a eu violation ou non du contrat par le laboratoire.

D’ores et déjà, c’est la rupture définitive entre les deux parties. Le 9 mai dernier, l’Union européenne a annoncé ne pas renouveler le contrat avec AstraZeneca, pour privilégier les vaccins à ARN messager Pfizer-BioNtech et Moderna, qui arrivent en temps et en heure.

