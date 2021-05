En Irlande: l'IVG reste compliquée trois ans après la légalisation

Il y a trois ans, le 25 mai 2018, les Irlandais se réveillaient avec une immense avancée sociétale : ils venaient de voter à 66 % pour légaliser l’Interruption volontaire de grossesse (IVG). Jusque-là, l’avortement était interdit en Irlande même en cas de danger pour la vie de la mère. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2019. À l’occasion de cet anniversaire, le conseil national des Femmes tire un bilan plutôt sombre de cette avancée.

De notre correspondante à Dublin,

375. C’est le nombre de femmes et de personnes enceintes qui ont dû aller avorter à l’étranger en 2019, selon les derniers chiffres disponibles et rappelés par le Conseil national des Femmes. Cela fait au moins une personne par jour et 5 % des avortements. Pourtant, l’interruption volontaire de grossesse est légale et gratuite dans le pays. Du moins, officiellement.

En effet, seulement un médecin généraliste sur dix s’est inscrit pour proposer une IVG à ses patientes et seulement la moitié des maternités proposent ces services. En cause, la clause de conscience, ce droit de ne pas pratiquer des soins qui seraient contraires à la croyance religieuse par exemple.

Autre raison invoquée : les praticiens ont déjà trop de travail pour prendre de nouvelles patientes et se former à de nouveaux soins. La pandémie risque d’aggraver ce problème. Les services d’IVG sont aussi mal répartis sur le territoire. Pour interrompre une grossesse non désirée, il vaut mieux résider dans les grandes villes d’Irlande et pas dans les Midlands ou les zones très rurales.

Délais contraignants

Le manque de professionnels de santé qualifiés n’est pas la seule cause de ce nombre de voyages. Il faut regarder à quel moment de la grossesse ils ont eu lieu. 75 % des femmes sont allées en Angleterre ou au pays de Galles à plus de douze semaines d’aménorrhée, douze semaines après les dernières règles. C’est le délai légal en Irlande, sachant que l'attente pour obtenir un rendez-vous peut être longue, qu’il faut aussi parfois passer une échographie pour s’assurer que la grossesse est bien inférieure au délai légal et qu’en plus, il y a un temps obligatoire de réflexion de trois jours.

Pour les autres femmes, soit les 25 % qui ont voyagé avant l’expiration du délai de 12 semaines, difficile d’établir pourquoi elles ont préféré ou n’ont pas pu faire autrement que d’aller en Grande-Bretagne. Il semble, selon les organisations ayant participé à l’étude, que la majorité approchait du délai légal et ne souhaitait pas prendre de risque.

Obtenir des avancées

Maintenant que la loi est passée, il est important de pointer les dysfonctionnements. Mais que compte faire le Conseil national des femmes ? La loi contient une clause de revoyure dans les trois ans. Avant le troisième anniversaire de la loi, au 1er janvier 2022, le ministère irlandais de la Santé doit publier l'évaluation de son bon fonctionnement.

Les organisations de défense des droits reproductifs et le Conseil des femmes tentent de mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir des avancées : l'allongement du délai légal jusqu’à 24 semaines comme en Grande-Bretagne, la suppression du délai de réflexion obligatoire et non compressible de 3 jours, jugé infantilisant, et le rappel aux praticiens de se former et de rendre l’IVG davantage accessible.

