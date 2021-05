Royaume-Uni: un ex-conseiller étrille Boris Johnson sur sa gestion de la crise du Covid-19

Chaos, incompétence, manque total de préparation, décisions désastreuses : les révélations de Dominic Cummings, l’ancien conseiller de Boris Johnson ont jeté une lumière crue sur la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement britannique.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Auditionné par une commission parlementaire, Dominic Cummings n'a passé sous silence aucun détail et estime qu'une enquête sur les leçons à tirer de la gestion de Downing Street devrait être ouverte le plus rapidement possible.

Pour Boris Johnson le Covid-19 n’était au début qu’une simple « grippe porcine », il songeait d’ailleurs à se faire inoculer en direct à la télévision pour montrer qu’il n’y avait rien à craindre. Un Premier ministre qui même après avoir failli lui-même succomber au virus, a toujours rechigné par la suite à ordonner les différents confinements. Bref, le tableau du gouvernement dressé parDominic Cummings est absolument accablant et l’ancien conseiller n’a pas hésité à prendre sa part de responsabilité.

« La vérité c’est que les ministres, hauts fonctionnaires et conseillers principaux comme moi ont manqué de manière désastreuse aux attentes légitimes de la population lors d'une crise comme cela, a-t-il admis. Au moment où les Britanniques avait le plus besoin de nous, le gouvernement a échoué… »

Mais la cible principale s’est avérée être Matt Hancock, le ministre de la Santé que Dominic Cummings accuse d’avoir menti et d’être responsable de la mort de milliers de personnes. L’ex-stratège que l’on imaginait tout puissant au sein du gouvernement a en réalité révélé son incapacité à empêcher la gestion catastrophique de la pandémie au sein de Downing Street.

Une frustration qui a finalement poussé Dominic Cummings à démissionner en novembre et l’a conduit aujourd’hui à démasquer un Premier ministre qu’il estime « ne pas être à la hauteur de sa fonction ».

