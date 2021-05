Vol Ryanair intercepté: la Russie soutient bec et ongles son allié biélorusse

La thèse d'une alerte à la bombe qui aurait nécessité le déroutement de l'avion vers l'aéroport de Minsk ne saurait être remise en cause par le Kremlin, tant qu'une enquête n'aura prouvé le contraire. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, reproche à l'inverse aux pays occidentaux de juger et de sanctionner la Biélorussie sans attendre d'en savoir davantage.

La Biélorussie refuse de changer sa version des faits dans l’affaire du vol Ryanair entre Athènes et VIlinus. Son président Alexandre Loukachenko assure que le déroutement de l’avion s’est fait en toute légalité, en raison d’une alerte à la bombe. Le régime biélorusse est de plus en plus isolé, mais à l’est, il conserve le soutien indéfectible de son allié russe.