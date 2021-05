Turquie: le mathématicien empêché de rentrer en France récupère son passeport

Le mathématicien turc Tuna Altinel va enfin pouvoir rentrer en France. Maître de conférences à l’université Lyon-I, il était bloqué depuis deux ans en Turquie où il était devenu un symbole de la répression contre les universitaires.

Publicité Lire la suite

Maître de conférences à l’université Claude-Bernard de Lyon où il vit depuis 25 ans, Tuna Altinel s’était vu confisquer son passeport alors qu’il passait ses vacances en Turquie. Ankara reprochait à ce ressortissant turc d’avoir participé à une réunion pro-kurde en France, l’accusant d’appartenance à une organisation terroriste.

Arrêté, emprisonné et finalement acquitté, Tuna Altinel était bloqué depuis deux ans dans son pays à cause du refus d’Ankara de lui rendre son passeport. Son cas était devenu un des symboles de la répression contre le monde académique et les milieux pro-kurdes.

« Je suis l’otage de l’État turc », disait-il. Selon son comité de soutien : retrouver son passeport est un énorme pas vers la liberté pour ce mathématicien reconnu dans les milieux académiques pour ses travaux sur la logique mathématique et la théorie des groupes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne