Covid-19: enquêtes ouvertes en Allemagne pour fraude aux tests fictifs

Les tests Covid rapides font désormais partie de notre quotidien. C'est aussi le cas en Allemagne où le nombre de centres a explosé. Mais le manque de contrôles favorise les abus. La justice a lancé des procédures.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

Restaurant fermé, ancienne salle de jeux, église : ils fleurissent depuis quelques semaines à tous les coins de rue en Allemagne. Une rapide formation sur le net, une autorisation des plus formelles, et vous voilà à la tête d’un centre de tests covid rapides. Il est vrai qu’avec les assouplissements en cours, on en a besoin en permanence pour prendre une bière à la terrasse d’un café, renouveler sa garde-robe pour l’été ou aller à la piscine.

Ils sont gratuits pour les visiteurs. Mais les centres peuvent facturer jusqu’à 18 euros par test. En fin de course, l’État prend les dépenses en charge. Certes les documents doivent être conservés jusqu’à trois ans mais il est très facile de déclarer plus de tests alors qu’ils n’ont pas tous été réalisés. Et les coûts remboursés pour le matériel, jusqu’à six euros, sont sensiblement plus élevés que les prix des tests sur le marché. Les noms des personnes traitées n’ont pas à être déclarés.

Le manque de contrôle des centres aux marges alléchantes donne lieu à des abus. La justice dans plusieurs régions a ouvert des procédures.

Le ministre de la Santé a dénoncé « ceux qui se servent de la pandémie pour s’enrichir de façon criminelle et devraient avoir honte ». Au sein même de la majorité, les sociaux-démocrates dénoncent la gestion du dossier par le ministre et des règles trop souples facilitant les fraudes.

