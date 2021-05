Pologne: la diaspora biélorusse rassemblée à Varsovie pour réclamer le départ de Loukachenko

En Pologne, des centaines de personnes ont répondu à l’appel de Svetlana Tikhanovskaïa, leader de l’opposition biélorusse, pour montrer leur soutien au pays et demander le départ du dirigeant Loukachenko. Un rassemblement a eu lieu cet après-midi dans la capitale Varsovie, où la diaspora biélorusse est nombreuse, en présence notamment des parents de Roman Protassevitch, ce journaliste arrêté avec sa compagne par le régime de Minsk, après le détournement d’un avion de ligne Ryanair.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Dans la foule, Ira, une biélorusse de 20 ans, tient fermement un drapeau sur ses épaules. Toute sa famille vit encore en Biélorussie, une source de grande préoccupation pour la jeune femme.

« Aujourd’hui, j’ai vraiment peur pour eux, car maintenant, c’est très difficile de quitter la Biélorussie, explique-t-elle. J’ai envie de crier le plus fort que je peux. C’est effrayant de vivre là-bas. Vous pouvez aller en prison à cause d’une photo avec ce drapeau rouge et blanc, vous pouvez être tué, être privé de liberté. Pour moi, c’est insensé que ce genre de choses se passent en Europe ! »

Dans les rangs, une pétition circule pour demander à l’Union Européenne de prendre des sanctions économiques, notamment contre les entreprises liées au dirigeant Loukachenko. Pour Genek, arrivé à Varsovie en octobre, le soutien de la communauté internationale est essentiel.

« Jusqu’à aujourd’hui, la réaction de la communauté internationale se limitait à des paroles, et aujourd’hui ce sont des actions. C’est très bien que l’Union européenne réagisse ainsi, car sans aide de l’extérieur, peut-être que le régime tombera, mais le coût sera énorme pour la population biélorusse. Avec de l’aide, le régime tombera avant », estime-t-il.

Pour le jeune homme, il faut que la communauté internationale reconnaisse le régime de Loukachenko comme étant un régime terroriste afin de l’isoler davantage.

