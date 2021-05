Italie: trois personnes relâchées dans l'enquête sur la chute du téléphérique

À une semaine de la chute du téléphérique de Stresa en Italie, le Piémont observait ce dimanche un deuil régional à la mémoire des 14 victimes du drame. Les trois personnes mises en garde à vue à la suite de la catastrophe ont été remises en liberté. La justice italienne est partagée dans la mise en cause des responsables.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

Durant toute la semaine, l’Italie entière avait été choquée par la version des enquêteurs. La procureure Olimpia Bossi avait accablé le propriétaire et les responsables de l’installation. Selon elle, le téléphérique de Stresa est tombé à cause de l’avidité des exploitants. Les freins de sécurité qui auraient dû sauver les passagers ont été volontairement bloqués pour éviter d’interrompre le service et perdre des recettes. Sous ses accusations, les trois personnes mises en garde à vue étaient indéfendables.

Encore des zones d'ombre

Mais la juge d’instruction, Donatella Banci Bonamici, a démonté la version de sa collègue du parquet. Samedi elle a remis en liberté le propriétaire du téléphérique et le responsable technique de sa maintenance. Aucune preuve n’établirait leurs torts. Par contre, le chef de service du téléphérique, Gabriele Tadini, est lui désormais aux arrêts domiciliaires, ce serait lui le vrai coupable. Ce dernier reconnait avoir décidé de bloquer les freins, parce qu’ils marchaient mal, sans preuve qu’il ait agi sur ordre de la direction.

L’enquête repart presque à la case départ. Il faut encore aussi comprendre pourquoi le câble tracteur de la benne a cédé. Des freins bloqués, un câble qui lâche, il aurait suffi que l’une de ces deux conditions ne soient pas remplies pour épargner la vie de 14 personnes.

