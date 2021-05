Covid-19: la Suède commence la levée progressive de ses mesures de restriction

La Suède, qui a refusé les confinements et la généralisation du masque dans les espaces publics, a fait beaucoup parlé d'elle lors de cette première année de pandémie. Il n’empêche que les Suédois, eux aussi, ont été soumis à des restrictions, qui ne vont être levées, en partie, qu’a partir de ce 1er juin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

La Suède a souvent été présentée pendant cette pandémie comme un pays laxiste, le pays du laisser-faire. Et pourtant, jusqu’à ce lundi 31 mai, les Suédois étaient soumis eux aussi à certaines restrictions : pas de rassemblements publics de plus de huit personnes, ce qui interdisaient de fait spectacles et séances de cinéma, des restaurants fermés à 20h30 et des piscines et des musées également fermés.

Depuis plusieurs semaines, les Suédois voyaient bien le reste de l’Europe se rouvrir, la mauvaise humeur montait, mais c’est désormais enfin leur tour.

À partir de ce 1er juin, la fermeture des restaurants passe à 22h30, mais le service d’alcool devra s'arrêter à 22h00. Les marchés vont réinvestir les rues. Jusqu'à 50 personnes seront autorisées dans les cinémas, théâtres et autres spectacles en salle assis et jusqu'à 500 spectateurs vont pouvoir également assister à des événements sportifs.

Une réouverture très progressive, qui se fera en plusieurs étapes, jusqu’au mois de septembre.

►À lire aussi : Covid-19: des restrictions sans précédent entrent en vigueur en Suède

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne