Pollution: les ex-propriétaires de l'acérie Ilva, condamnés par la justice italienne

La cour d’assises de Tarente, dans les Pouilles, a infligé lundi 31 mai des peines de plus de vingt ans de prison aux anciens dirigeants de l’Ilva, aujourd’hui pilotée par Arcelor Mittal. Accusés d’avoir causé un désastre environnemental et sanitaire, les anciens propriétaires du site pendant 17 ans, les frères Riva, n’ont bénéficié d’aucune circonstance atténuante.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

D’abord publique, puis passée en 1984 à des propriétaires privés, l’Ilva a appartenu pendant 17 ans aux frères Riva. L’usine a pollué et tué. Dans la région le taux de mortalité est de 10 à 15 % supérieur à la moyenne nationale, les cas de cancers et de leucémie chez les enfants bien plus fréquents qu’ailleurs. Les Riva, dans une tentative de transaction avec la région, ont déjà donné 1 milliard d’euros pour bonifier le terrain de l’aciérie.

Encore un passage devant la cour de cassation

Ils ont quand même été jugés entièrement coupables, et condamnés respectivement à des peines de 20 et 22 ans de rétention. D’anciens dirigeants du groupe Ilva, et même l’ancien gouverneur de la région sont aussi condamnés à de la prison. Ils sont accusés d’avoir fermé les yeux sur un scandale sanitaire en cours. Le procès réunissait en tout plus de 1 000 parties civiles et 47 personnes mises en cause.

La défense plaidait la protection de l’emploi et le contexte social des années 1980 et 1990. Mais le jury n’y a pas cru. Dix ans après le début de l’enquête, le procès de l’environnement bradé n’est pas fini pour autant. À Rome, la cour de cassation va devoir confirmer ou annuler ce verdict.

►À écouter aussi : Grand reportage - Ilva: à Tarente, l'impossible choix entre emploi et santé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne