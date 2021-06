Finlande: quand les petits déjeuners de Sanna Marin parasitent les élections municipales

La Première ministre finlandaise Sanna Marin, le 24 mai 2021. AP - Olivier Hoslet

Texte par : Frédéric Faux 3 mn

Sanna Marin, la Première ministre finlandaise est arrivée au pouvoir en 2019 et était alors la plus jeune dirigeante de la planète. Depuis, elle a fait ses preuves et a su notamment préserver la Finlande de l’épidémie puisque le pays fait partie de ceux le moins touché en Europe. Pourtant, Sanna Marin fait l'objet d'une polémique qui la met en cause concernant l'utilisation des deniers publics.