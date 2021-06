«L’Otan est aussi une alliance qui réunit autour de valeurs communes, dont la première est la démocratie»

Le 14 juin se tient la première assemblée générale de l’Otan de Joe Biden. Après 4 ans chahutés sous Donald Trump, la nouvelle administration américaine l’assure : elle veut reconstruire la relation avec ses alliés. Une ligne accueillie avec soulagement, notamment par les Européens. Avec la Turquie, en revanche, les relations sont distendues et les tensions multiples. À peine un coup de fil entre les deux présidents depuis l’investiture de Joe Biden, et encore cet unique contact direct a été pour annoncer que les États-Unis allaient reconnaître le génocide arménien, un sujet ultra-sensible en Turquie. Les deux chefs d’État auront en tout cas leur tout premier entretien le 14 juin, en marge du sommet de l’Otan. Entretien avec Ünal Çeviköz, député CHP (principal parti d’opposition), ancien diplomate et membre de la commission des Affaires étrangères du Parlement.

RFI : Le prochain sommet de l’Otan a lieu le 14 juin, en marge se tiendra la première rencontre entre les présidents Joe Biden et Recep Tayyip Erdogan. Il y a quelques jours, le président Erdogan a dit souhaiter qu’avec cette rencontre « une nouvelle ère s’ouvre avec Washington ». Est-ce possible ?

Ünal Çeviköz : Il existe un nombre important de dossiers qui altèrent, empoisonnent la relation entre la Turquie et les États-Unis. Tous ces dossiers ne pourront peut-être pas être abordés lors de cette rencontre, mais il s’agit d’une rencontre au plus haut niveau entre les deux pays qui peut permettre de jeter les bases d’une amélioration des relations après une période difficile. Il ne sera sans doute pas possible de régler tous les problèmes en une seule réunion, mais les deux pays auront sans doute des sujets à soulever en particulier : la question des missiles russes S-400, pour les États-Unis ; et pour la Turquie, les liens entretenus par les États-Unis avec le PYD dans le nord de la Syrie et à l’est de l’Euphrate. Ces sujets ne sont que deux des nombreux dossiers sur la table, et mériteront de longues discussions.

À droite comme à gauche, les membres du Congrès américain réclament une ligne plus dure vis-à-vis de la Turquie. Cinquante-quatre sénateurs américains, toutes tendances confondues, sont unis pour exhorter Joe Biden à hausser le ton face à son homologue en matière de droits humains. Qu’en pensez-vous ?

Le changement d’administration aux États-Unis a modifié la vision et la manière de gérer les relations extérieures. Il était clair que les droits et les libertés fondamentales, la primauté de la justice, la démocratie et l’État de droit allait être mis en avant dans les relations bilatérales et dans la politique extérieure. Que ce soit dans les échanges téléphoniques et lors d’autres contacts, les Américains l’ont toujours rappelé. Ici en Turquie, la teneur des échanges nous a été transmise sans évoquer cet aspect-là. En revanche, les restitutions des échanges côté américain ont toujours mentionné que ces questions avaient été soulevées. Il est vrai que de l’extérieur, on constate que la Turquie devient de plus en plus autoritaire et qu’elle s’éloigne de la démocratie. Je considère donc qu’il est tout à fait normal que les États-Unis aient ce genre de propos.

Vous jugez donc que ces élus américains ont eu raison de faire cette démarche ?

Les États-Unis avaient déjà annoncé qu’ils prendraient en considération ces critères-là dans leurs relations bilatérales. C’est une manière pour Biden de conserver une certaine cohérence. Le monde entier voit que la Turquie s’éloigne de la démocratie, enregistre un recul des droits et des libertés fondamentales, de l’État de droit et de l’indépendance de la justice. Personnellement, je trouve normal que les lacunes de la Turquie soient pointées du doigt.

La Turquie vient d’annoncer par la voix du ministre des Affaires étrangères que les experts militaires russes supervisant la technologie des S-400 vont rentrer en Russie et que la Turquie va être 100% autonome pour leur gestion. Faut-il comprendre cette décision comme un geste d’ouverture vis-à-vis des États-Unis ?

Ce n’est pas cela qu’attendent les États-Unis. Nous savons tous que ce ne sont pas les Russes qui vont utiliser ces missiles. Ils sont venus pour faire de la formation du personnel spécialisé sur place. Il est donc normal qu’ils repartent une fois leur mission terminée. Il est aussi tout à fait normal que le ministre des Affaires étrangères déclare qu’ils seront utilisés par les Turcs, sous contrôle national. Mais ce que les États-Unis disent, c’est que les S-400 constituent une menace pour le système de défense de l’espace aérien de l’Otan et qu’ils ne peuvent pas s’intégrer à ce système, la question de l’inter-opérabilité va se poser. Washington estime donc que la Turquie ne doit pas utiliser les S-400. À mon avis, cette divergence de vue est toujours d’actualité.

La Turquie doit-elle renoncer aux S-400 ?

La Turquie a le droit de choisir son système de défense aérienne, c’est une question de souveraineté. Personne n’a son mot à dire. Mais il ne faut pas oublier que la Turquie fait partie de l’Otan. Il faut donc que la sécurité de l’Alliance atlantique ne soit pas fragilisée par les choix que fait le pays dans ce domaine. Je trouve donc que les alliés sont en droit de pointer du doigt l’incohérence qui se pose. On attendra donc de la Turquie qu’elle prenne des précautions pour régler le problème.

Ce mois de juin voit se succéder plusieurs rendez-vous diplomatiques et les premiers pas de la diplomatie de la nouvelle administration américaine : G7 au Royaume-Uni puis sommet de l’Otan à Bruxelles avant la rencontre entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine. Certains observateurs voient dans les deux premiers sommets la constitution d’un « front anti-Moscou ». La fermeté vis-à-vis de la Russie, c’est une ligne diplomatique que vous approuvez ?

Les relations bilatérales entre les grands acteurs mondiaux sont faites de hauts et de bas. À la sortie de la Guerre froide, le monde était optimiste sur le fait que la fin de l’antagonisme entre les deux pays faciliterait l’installation d’un climat de paix dans le monde. Mais les orientations politiques en interne sont sur un autre plan. Les différents partis politiques aux États-Unis peuvent avoir des visions différentes. Le sommet du 16 juin à Genève augurera, en tout cas je le souhaite, d’une nouvelle période d’apaisement. Comme vous le savez, les présidents des États-Unis, une fois élus, organisent rapidement une rencontre avec le président russe. Une rencontre au sommet qui suscite l’intérêt dans le monde entier. Le sommet Poutine-Biden va donc beaucoup intéresser. Quand on reprend les déclarations de Biden, on peut craindre une confrontation et une escalade des tensions avec la Russie. Mais il y a aussi la Chine, pays avec lequel les relations se tendent de plus en plus et où la polarisation se creuse. Je pense qu’à l’avenir, l’amélioration des relations entre les États-Unis et l’Europe jouera le rôle de catalyseur. Pour l’instant, une hétérogénéité des visions persiste entre les différents acteurs de l’Otan.

Pour revenir aux relations entre les États-Unis et ses partenaires de l’Otan : Antony Blinken a séduit lors de son audition parlementaire de nomination comme secrétaire d'Etat en parlant de la Turquie comme d'un « soi-disant partenaire stratégique » qui « par de nombreux aspects ne se comporte pas comme un allié ». Le président Emmanuel Macron déclarait en février dernier : « Il faut clarifier la place de la Turquie dans l’Otan ». Faut-il éclaircir le rôle de la Turquie ?

Il n’y a pas de remise en question de l’appartenance de la Turquie à l’Otan. L’apport de la Turquie au système de l’Alliance est amené à se poursuivre et inversement, le soutien de l’Otan à la défense de la Turquie également. Cela dit, il est vrai qu’au sein de l’Alliance, les relations bilatérales ne sont pas toutes de la même teneur, il n’existe pas d’homogénéité. La Turquie et les États-Unis connaissent en effet un certain nombre de désaccords dans leurs relations bilatérales mais une fois dans l’Otan, ils retrouvent leur statut d’alliés. Il est donc nécessaire de mettre en place des politiques qui ne remettent pas en question l’unité de l’Alliance. La Turquie s’y emploie. Je ne pense donc pas que la Turquie entame une action quelconque qui remette en question cette attitude au sein de l’Alliance.

Mais si votre parti était aux commandes, comment aborderiez-vous ce rendez-vous ?

Il ne s’agit pas uniquement de la politique extérieure. Si le CHP arrive au pouvoir, la politique au niveau national va considérablement changer. L’Otan n’est pas uniquement une organisation militaire ou de défense, c’est aussi une alliance qui réunit des membres autour de valeurs communes, et la première d’entre elles, la démocratie. Aujourd’hui, la Turquie s’en est considérablement éloignée. Les droits et libertés fondamentales considérablement altérées. Un parti au pouvoir se doit donc en priorité de restaurer l’État de droit, l’indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs et une égalité d’accès aux droits et les libertés démocratiques au sein de la société. Dès lors que la Turquie reviendra à ces principes, elle sera de nouveau en cohérence avec les valeurs et les principes de base de l’Otan ce qui aura pour conséquence logique d’améliorer sa politique extérieure en générale.

En politique intérieure, un sujet tient le pays en haleine depuis plusieurs semaines. Sedat Peker, une figure de la mafia, règle ses comptes sur YouTube et détaille de manière circonstanciée des relations incestueuses entre le pouvoir politique actuel et le crime organisé. Selon vous, ses accusations sont-elles crédibles ?

Dès lors que la démocratie régresse, ce type d’organisations refait surface et prend de plus en plus de place. Dans un pays qui respecte les principes démocratiques et protège les droits et les libertés fondamentales, ce type d’organisation criminelle n’a pas suffisamment d’espace. Nous suivons toutes ces vidéos avec grand intérêt. Nous souhaitons que soit mise en place une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur certaines de ces allégations. Ces vidéos apportent notamment un certain nombre d’éléments sur des crimes non-élucidés. Une telle commission permettrait également à nos concitoyens de savoir si ces personnalités ont trempé ou non dans ces sombres affaires.

Vous appelez à des élections législatives et présidentielle anticipées (elles sont pour l’instant prévues en 2023). Qui pourraient être vos alliés ?

Il existe comme vous le savez une plateforme qui défend la démocratie. Actuellement, il y a deux coalitions : la coalition gouvernementale (« la coalition républicaine »), avec l’AKP et le MHP ; et la coalition des partis d’opposition (« la coalition du peuple »), qui réunit officiellement quatre partis (le CHP, le IYI parti, Saadet Partisi, le parti démocrate). Notre coalition est basée sur un certain nombre de valeurs et de principes. Les partis qui partagent ces valeurs sont donc des partenaires potentiels. Nous pensons que c’est la plateforme qui réunit les partis qui croient en la démocratie et qui veulent la réinstaurer en Turquie qui l’emporteront. Lors des prochaines élections, le clivage se fera sur les forces démocratiques versus les partisans de l’autoritarisme et ennemi de la démocratie.

Pensez-vous que le HDP (de gauche, laïc et pro kurde) partage ces valeurs ?

Oui.

Et le HDP est fermé ? (Une procédure pour sa fermeture a été ouverte avant d’être suspendue)

Je ne pense pas que le HDP sera fermé. En Turquie, la démocratie a été suffisamment abîmée. Cela ouvrirait une ère encore plus sombre. Je ne pense donc pas que cela ira jusqu’au bout. En revanche, ce sont les citoyens qui usent de leur droit de vote. Ce n’est donc pas tellement à l’échelle d’un parti qu’il faut raisonner. Même s’il venait à être fermé, les électeurs qui croient en ces valeurs sauront faire le bon choix au moment de glisser leur bulletin dans l’urne.

Ce parti est accusé de n’être qu’une vitrine politique du terrorisme du PKK, qu’en pensez-vous ?

Les pouvoirs qui s’éloignent de la démocratie cherchent toujours des boucs émissaires. Pour cela, ils cherchent des prétextes et en inventent. Ces dernières années, en Turquie, le pouvoir a qualifié très systématiquement tous ses opposants de « terroristes ». C’est injuste, c’est faux, c’est constitué de toutes pièces, j’insiste là-dessus. Le pouvoir utilise cet argument pour discréditer l’opposition aux yeux de la population, mais nos concitoyens n’y croient plus. C’est devenu un prétexte.

Cela dit, la Turquie vit une véritable menace terroriste que le pouvoir doit combattre, et cela ne doit pas uniquement se régler avec les États concernés. La question doit être traitée par une commission multipartite qui assurera une représentation égalitaire de toutes les parties. Le PKK est une organisation terroriste, tous les gouvernements continueront de combattre le terrorisme du PKK, mais quoi qu’il arrive, tout gouvernement devra préserver les civils kurdes des conséquences du conflit, mais aussi plus largement les relations qu’il entretient avec ses concitoyens kurdes.

