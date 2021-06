Le Forum économique de Saint-Pétersbourg se tient malgré la pandémie de Covid

Ils sont plusieurs milliers d’entrepreneurs et de responsables politiques attendus à Saint-Pétersbourg pour le Forum économique organisé tous les ans par la Russie. Tous les ans ou presque, car le Forum a été annulé en 2020, Covid oblige. Cette année, malgré une pandémie toujours aussi vivace et meurtrière dans le pays, la Russie a décidé de maintenir l’évènement du 2 au 5 juin.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Si le Forum de Saint-Pétersbourg s’est toujours placé en rival de celui de Davos, c’était une occasion en or pour se distinguer. Davos annulé en 2020, puis en 2021 ? La Russie, elle, décide de maintenir son Forum économique annuel, malgré la pandémie.

Alors bien sûr, un test PCR négatif sera exigé 24 heures avant, le port du masque et des gants sera rendu obligatoire, les portes et les ascenseurs seront nettoyés toutes les deux heures. Mais les milliers d’invités, entrepreneurs, diplomates ou responsables politiques qui vont participer à ces trois jours de discussions et de débats sur la situation économique le feront dans une ville où le Covid est loin d’avoir disparu. Ce mardi 1er juin, Saint-Pétersbourg a enregistré plus de 800 nouveaux cas et 38 décès liés à la maladie.

La Russie n’en a pas terminé avec le Covid et ne parvient pas à vacciner sa population très réticente à le faire. Mais elle veut donner malgré tout une image de normalité, c’est pour cette raison qu’elle a maintenu le Forum, qui sera consacré bien entendu aux enjeux économiques de l’après-Covid.

