Les coiffeurs irlandais en manque d'employés après des mois de confinement

Après plus de quatre mois de confinement, les coiffeurs irlandais sont confrontés à une nouvelle crise : la pénurie de personnel. Les apprentis et les employés des salons de coiffure se sont tournés vers les coupes au noir pendant la pandémie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Hors de question d'attendre la réouverture des salons pour Shane, qui s'est offert plusieurs rafraîchissements capillaires pendant le confinement : « Oh oui, j'en avais vraiment besoin ! C'est mon coiffeur depuis des années qui l'a fait, les restrictions n'ont rien changé. »

Pour prendre rendez-vous, il suffit d'envoyer quelques messages sur Facebook ou Instagram. Ce coiffeur de Dublin s'est converti, lui aussi, aux coupes à domicile, au noir. « J'ai décidé que je ne retournerai pas travailler dans un salon de coiffure, explique-t-il. Je vais continuer à aller couper chez les gens. Et je ne suis pas le seul, je connais beaucoup de personnes qui font ça : on ne paie plus de taxes, plus d'assurances. »

Mais dans les salons, il n'y a plus assez d'employés. La faute à l'allocation Covid, selon Mohamed al-Kurd, propriétaire d'une chaîne de coiffure : « Notre secteur est rouvert depuis le 10 mai. Et le gouvernement veut maintenir ses aides jusqu'en septembre, je ne vois pas pourquoi ! Nous avions 182 employés. Après trois confinements, nous en avons perdu 50. Ils n'ont tout simplement pas envie. »

Dans ses salons, jusqu'à 40% des rendez-vous ont dû être annulés.

► À lire aussi : Covid-19: les commerces irlandais «non-essentiels» retrouvent leurs clients

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne