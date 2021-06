En Russie, une loi et des arrestations pour mettre l’opposition sur la touche

C’est une loi qui pourrait écarter des élections tous les partisans d’Alexeï Navalny. Et elle a été adoptée définitivement, ce mercredi 2 juin, par le Parlement russe. Parallèlement, deux figures de l’opposition ont été arrêtées et inculpées de faits passibles de plusieurs années de prison. La pression exercée sur l’opposition à Vladimir Poutine ne cesse de s’accroître à l’approche des élections législatives.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Moscou,

Il aura suffi d’un quart d’heure à peine pour boucler le vote. Par 146 voix pour, une abstention et une voix contre, la Chambre haute du Parlement russe a définitivement adopté, ce mercredi 2 juin, une loi qui écartera des élections toutes les personnes ayant eu des liens avec une organisation extrémiste. Sur le point d’être classé comme telle par la justice russe, le mouvement d’Alexeï Navalny est directement visé. Pour Helga Pirogova, élue locale au Parlement de Novossibirsk, cette loi n’a d’autre objectif que de « casser » l’opposition russe. « C’est totalement illégal, et cela va toucher énormément de gens en Russie, explique l’élue à RFI. Les membres de ces organisations bien sûr, mais aussi tous ceux qui les ont soutenues par le passé… Ou qui, tout simplement, ont des opinions divergentes sur l’organisation politique du pays. À mon avis, s’ils ont voté cette loi, c’est que le mécontentement de la population ne cesse de croître et qu’ils ont peur de perdre le pouvoir. »

Arrestations d’opposants

De fait, à l’approche des élections législatives qui auront lieu en septembre prochain, la pression ne cesse de monter sur les opposants à Vladimir Poutine. Il y a le vote de cette loi, qui devrait être rapidement ratifiée par le président russe, il y a également les arrestations qui se multiplient dans les rangs de l’opposition. Celle d’Andreï Pivovarov, l’ancien directeur de l’ONG Open Russia, qui encourt jusqu’à six années de prison pour « participation aux activités d’une organisation indésirable ». Et celle de Dmitri Goudkov, autre figure de l’opposition, ancien député à la Douma et allié d’Alexeï Navalny. Placé en garde-à-vue par la police après une série de perquisitions, il encourt lui aussi plusieurs années de prison pour une affaire de loyers impayés !

« Que plus rien ne dépasse »

« C’est un signal envoyé à tous ceux qui voudraient faire de la politique, s’inquiète Helga Pirogova. S’ils trouvent l’audace d’envoyer en prison des gens connus comme Andreï Pivovarov ou Dmitry Goudkov… alors que se passera-t-il pour les autres ? En réalité, ils veulent "nettoyer" la scène politique, pour que plus rien ne dépasse. » Au Kremlin, Dmitri Peskov assure que ces arrestations n’ont rien de politique. Mais l’entourage d’Andreï Pivovarov estime au contraire que la procédure engagée contre l’ancien directeur d’Open Russia n’a qu'un objectif : l’empêcher, lui aussi, de se présenter aux prochaines législatives.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne