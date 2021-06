La Commission européenne veut remettre Schengen sur les rails

Trois millions et demi de personnes en moyenne franchissent chaque jour une frontière Schengen ici en Suisse. AP - MARTIAL TREZZINI

Il y a exactement un an, la Commission européenne avait été critiquée pour son laxisme quand elle avait choisi de ne pas taper du poing sur la table et de ne pas exiger la réouverture de toutes les frontières Schengen puisque les contrôles et les fermetures avaient été décrétés dans le plus grand désordre. La Commission a présenté ce mercredi sa nouvelle stratégie Schengen pour, en quelque sorte, reprendre la main puisqu’il est de sa responsabilité de veiller au bon respect des règles de Schengen et au bon fonctionnement de l’espace européen de libre-circulation.