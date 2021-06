Venise accueille un navire de croisière malgré la fin annoncée de ces géants des mers

Le navire de croisière MSC Orchestra arrive à Venise malgré les protestations exigeant la fin des navires de croisière traversant la ville lagunaire, à Venise, Italie, le 3 juin 2021. REUTERS - MANUEL SILVESTRI

Le gouvernement italien avait annoncé la fin des bateaux de croisière à Venise, mais après un an et demi d’absence, jeudi à l’aube, le MSC Orchestra, un paquebot de 294 mètres, est apparu le 3 juin sur le bassin de Saint Marc et le canal de la Giudecca. Il a accosté à la gare maritime de la ville. Le navire, pouvant accueillir plus de 4 000 personnes (équipage compris) reprendra sa route samedi. Et déjà deux autres géants des mers sont attendus dans la cité des Doges.