Biélorussie: les «aveux» télévisés glaçants de Roman Protassevitch

«J'admets ma culpabilité dans l'organisation d'actions massives non autorisées» a dit Roman Protassevitch dans l'entretien diffusé à la télévision le 3 juin 2021. © Capture écran

Texte par : RFI

En Biélorussie, la télévision d’État diffuse de nouvelles images de Roman Protassevitch, le jeune journaliste arrêté le mois dernier après le déroutement de son avion à Minsk. Durant plus d’une heure et demie, Roman Protassevitch critique l’opposition biélorusse et affirme regretter ses activités politiques passées. Une interview considérée par ses proches comme totalement fabriquée, le résultat de la violence physique et psychologique exercée contre le jeune homme.