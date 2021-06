Hongrie: «Rue du Dalaï Lama», la riposte du maire de Budapest au campus chinois d’Orban

La maire du 9e district district de Budapest, Krisztina Baranyi, fait la visite du futur site du campus de l'université chinoise de Fudan (Shanghai), le 23 avril 2021. AFP - ATTILA KISBENEDEK

Texte par : Florence La Bruyère Suivre 4 mn

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban ne cesse de se rapprocher de la Chine. La Hongrie a acheté des millions de doses du vaccin chinois, sans attendre le feu vert de l’Agence européenne du médicament. Le gouvernement a confié à la Chine la construction d’une ligne de train entre Budapest et Belgrade. Et voilà que Viktor Orban invite la prestigieuse université Fudan de Shanghai à ouvrir son premier campus européen à Budapest. L’affaire inquiète Washington et suscite un vif débat en Hongrie.