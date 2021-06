Allemagne: élections en Saxe-Anhalt, scrutin-test avant les législatives

Un partisan de l'AfD brandit un drapeau national allemand avant le dernier meeting du parti d'extrême droite pour les régionales dans le Land de Saxe-Anhalt Magdebourg, le 4 juin 2021. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Malgré la taille modeste du land de Saxe-Anhalt, dans l'est de l'Allemagne, les dirigeants nationaux suivent de près le scrutin régional de ce dimanche. Les résultats respectifs des deux plus grosses formations, les chrétiens-démocrates et l'extrême droite, focalisent l'attention.