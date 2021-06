Des milliers de manifestants contre l'implantation de l'université Fudan à Budapest

En Hongrie, les grands rassemblements sont désormais autorisés à condition d’avoir un « pass » sanitaire. Plus de 10 000 personnes ont manifesté samedi 5 juin sur la place du parlement à Budapest, contre un projet du gouvernement de Viktor Orban de construire un campus universitaire chinois : c’est au bord du Danube que l’université Fudan de Shanghai devrait ouvrir son premier campus en Europe.

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

Viktor Orban ne cesse de se rapprocher de la Chine, ce qui lui vaut des critiques de Washington. Il a récemment usé de son droit de veto pour bloquer des déclarations critiques de l'UE sur Pékin.

Son gouvernement a acheté des millions de doses du vaccin chinois, et confié à la Chine la construction d’une ligne de train à grande vitesse entre Budapest et Belgrade. Une nébuleuse de sociétés écran est impliquée dans ces affaires commerciales (avec la Chine) qui permettraient au parti et aux proches d’Orban de s’enrichir, soupçonne l’opposition.

Selon un sondage, la majorité des Budapestois sont contre l'implantation de Fudan dans leur ville. Et ils sont descendus en masse dans la rue pour le dire, samedi 5 juin.

► Lire aussi : Hongrie: «Rue du Dalaï-Lama», la riposte du maire de Budapest au campus chinois d’Orban

Le soleil brille sur la place noire de monde. Un manifestant agite un drapeau du Tibet. Un autre brandit une peluche d’un personnage interdit en Chine : Winnie l’Ourson. Le maire de Budapest Gergely Karacsony rend d’abord hommage aux jeunes Chinois qui ont manifesté sur la place Tiananmen en 1989 : « Nous n’avons rien contre les Chinois. Ce que nous voulons, c’est une cité universitaire pour les Hongrois, pas une université chinoise payée avec nos impôts ! »

C'est l'État hongrois qui finance

Car c’est l'État hongrois qui financera la construction de Fudan. Ce qui inquiète Gabor et sa femme : « Le problème est que la Hongrie emprunte énormément d’argent à la Russie et à la Chine.… On va être obligés de faire des enfants, rien que pour rembourser cet argent ! oh non, non… ! »

Ce contrat avec la Chine ne profite pas à la Hongrie, mais au Fidesz, le parti corrompu du Premier ministre, fustige le maire de Budapest : « L’affaire Fudan, c’est le dernier acte du suicide moral du Fidesz. »

Le maire de Budapest, Gergely Karacsony, veut défier Viktor Orban aux prochaines élections. Ce politicien plutôt timide a pris de l’assurance. Son discours plein d’humour a été ovationné par la foule.

