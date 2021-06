Dans les rues de Belgrade, des milliers de caméras fournies par la Chine observent les Serbes

Le projet s'appelle « ville sûre » et inquiète les Européens. La ville de Belgrade se dote de plus en plus de caméras de surveillance haute technologie, équipées d'une technologie de reconnaissance faciale fournie par la Chine. Il s'agit de la seule ville du continent européen à s'être dotée de ce système.