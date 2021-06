La Norvège confirme l'identité d'un bébé kurde iranien mort dans la Manche

Une photo de la police montre des vêtements appartenant à l'enfant migrant iranien de 18 mois, Artin Irannezhad, dont le corps s'est échoué sur la côte sud-ouest de la Norvège le jour du Nouvel An. via REUTERS - NORWEGIAN POLICE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Son petit corps sans vie avait été repêché le jour du Nouvel An, au large des côtes de la Norvège. Un bébé de 15 mois, dont l'identité restait inconnue jusqu'ici. Presque 6 mois plus tard, la police norvégienne annonce que l'enquête est bouclée. Il s'agit d'un enfant kurde iranien dont la famille, elle non plus, n'a pas survécu à la traversée de la Manche.