La Turquie réclame l’arrestation et l’extradition d'un journaliste réfugié en Allemagne

Un tribunal turc a réclamé ce mardi 8 juin à Interpol l’émission d’une « notice rouge » et l’arrestation du journaliste Can Dündar, réfugié en Allemagne. Déjà condamné dans son pays à une lourde peine de prison, Can Dündar est actuellement jugé pour « espionnage ». En 2015, il avait révélé un transfert d’armes secret de la Turquie vers la Syrie.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

En décembre 2020, un tribunal d’Istanbul a condamné le journaliste Can Dündar à 27 ans et demi de prison pour « espionnage politique et militaire » et « assistance à une organisation terroriste »... Une condamnation dans le cadre d’un procès connu en Turquie comme celui des « camions du MİT », l’acronyme des services secrets.

En mai 2015, alors qu’il dirigeait la rédaction du quotidien d’opposition Cumhuriyet, Can Dündar avait publié les photos de camions appartenant au MİT, rempli d’armes destinées à des factions syriennes.

Le président Recep Tayyip Erdogan avait promis de faire « payer le prix fort » au journaliste, accusant les réseaux du prédicateur Fethullah Gülen d’être à l’origine de la fuite des photos. Un an plus tard, Fethullah Gülen sera accusé d’avoir fomenté une tentative de putsch contre le président turc.

C’est donc dans le cadre d’un second procès issu de ce même dossier que la justice réclame aujourd’hui l’arrestation et l’extradition de Can Dündar, réfugié depuis 2016 en Allemagne. Dans un message sur son compte Twitter, le journaliste estime qu’Interpol n’émettra pas de notice rouge contre lui, car l’organisation internationale de police criminelle « sait que le but d’Ankara est de faire taire les opposants ».

