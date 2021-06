«Démocraties unies»: Joe Biden saura-t-il convaincre les Européens au-delà des mots ?

Le président américain Joe Biden, à Suffolk en Angleterre le 9 juin 2021. AP - Patrick Semansky

4 mn

Début du programme européen de Joe Biden jeudi 10 juin : après son rendez-vous avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président américain participera au sommet du G7 et à celui de l'OTAN avant un face-à-face à Vladimir Poutine. « Les États-Unis sont de retour et les démocraties du monde entier sont unies pour affronter les défis les plus difficiles », a lancé Joe Biden à son arrivée mercredi au Royaume-Uni. Après les années Trump, le nouveau locataire de la Maison Blanche affiche sa volonté d'unifier et de mobiliser les alliés de Washington autour de l'idée de démocratie. Saura-t-il les convaincre avec des actes ?