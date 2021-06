Royaume-Uni: la ville de Falmouth à l’heure du G7

Le G7 s’ouvre ce vendredi, dans les Cornouailles au Royaume-Uni. Ce sommet demeure informel, mais il ouvre la voie à de possibles consensus lors du G20 qui aura lieu en juillet à Venise. Fiscalité, vaccination mondiale, climat sont les grands sujets qui vont s’inviter dans les discussions ce week-end. Si les chefs de gouvernement se retrouvent sur la côte nord des Cornouailles, la presse est localisée dans le Sud, dans le petit port de Falmouth. La ville a pris une toute autre tournure depuis que l’organisation s’est installée ici.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Falmouth, Clea Broadhurst

La première chose que l’on voit en arrivant dans le port de Falmouth, c’est le gigantesque bateau de croisière, comme le souligne Tony, un résident : « C’est peu courant que l’on reçoive un bateau aussi grand que celui-ci ! Et c’est pour loger près de mille officiers de police pour assurer la sécurité du G7… Ça leur fait un séjour de luxe ! »

Ce petit village de la côte sud de l’Angleterre a été chamboulé par l’arrivée du G7, comme nous le raconte Kate, restauratrice sur le port de Falmouth. « Nous avons connu le chaos, puis le calme, avec une pointe de "quelque chose se trame dans l’air", dit-elle. Il y a des caméras partout et maintenant, nous avons la police à jet ski ! Ils ont l’air fantastiques, tous vêtus de noir, sur leurs jets skis tout noirs, qui passent en trombe dans le port… C’est très excitant tout ça ! »

► À lire aussi : Avant le G7, Biden et Johnson célèbrent leur alliance malgré les divergences sur l'Irlande du Nord

Kate explique que les locaux sont plutôt fiers de pouvoir montrer leur région pour accueillir un tel événement. Même s’ils s’attendent à quelques turbulences : « Il y a des manifestants dans les parages… mais tout est fait avec beaucoup d’humour et assez discrètement, parfois même, c’est joli ! Depuis notre restaurant-péniche, on peut apercevoir des drapeaux d'Extinction Rebellion sur les mâts des bateaux et c’est très attrayant. Mais surtout, ils veulent sensibiliser les gens, et ça, c’est important. »

Pour cette ville côtière, soucieuse de la montée des eaux et de l’érosion, l’environnement est au cœur des préoccupations et ses habitants espèrent que le G7 tiendra ses promesses en la matière.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne