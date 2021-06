Allemagne: les Verts en congrès affichent leurs prétentions pour les législatives de septembre

En Allemagne, débute ce vendredi 11 juin le congrès national du parti écologiste. À trois mois et demi des élections législatives, les Verts allemands ont des ambitions puisqu'ils visent la première place et la chancellerie. Ils souhaitent détrôner les conservateurs d'Angela Merkel d'autant que cette dernière ne se représente pas. Les jeux semblent donc ouverts.

Les écologistes allemands veulent gouverner et ils le clament haut et fort, rapporte notre correspondante à Berlin, Delphine Nerbollier. Jamais, en effet, en seize années passées dans l'opposition, les Verts n'ont été si proches d'accéder au pouvoir national.

Selon les sondages d'opinion, ils pourraient obtenir entre 20 et 28 % des intentions de vote lors des législatives de septembre. Soit assez pour s'imposer comme la deuxième force politique. Certains sondages les ont même placés à la première position, devant la formation chrétienne-démocrate (CDU) d'Angela Merkel, qui a choisi, elle, Armin Laschet comme chef de file pour les élections.

Annalena Baerbock sur les rangs

Les Verts ont donc des ambitions et ils devraient le rappeler lors de leur congrès national. Ils devraient confirmer Annalena Baerbock comme candidate à la chancellerie. Cette députée de 40 ans à peine - l'âge de son parti - et qui a rejoint les Verts en 2005 est la seule femme à briguer ce poste parmi les principaux partis politiques allemands.

Ce congrès va être le « baptême du feu » pour l’énergique Annalena Baerbock, prétendante sérieuse à un poste clé dans une future coalition gouvernementale, selon Annette Lensing, maître de conférences en études germaniques à l’université de Caen-Normandie. « La décision qui a été prise de la choisir s’est faite dans le calme, dans l’unité. Et donc une des choses importantes du congrès sera de confirmer le choix d’Annalena Baerbock, sachant que jusqu’à présent elle a été fortement soutenue par la base du parti. On peut rappeler qu’elle a été confirmée à plus de 97 % des voix en 2019, lors de sa réélection à la tête du parti. Donc c’était, là aussi, du jamais vu dans l’histoire des Verts. »

Au-delà de la personne d'Annalena Baerbock, se pose aussi pour les Verts la question de l'« équilibre difficile à trouver entre l’ambition gouvernementale qui est clairement affichée et l’héritage contestataire, explique Annette Lensing à Anastasia Becchio. On peut le formuler différemment : c’est aussi la confrontation entre la tête du parti, qui est largement du côté des "réalos" - des réalistes - et une base plus contestataire, qui elle occupe des positions plus traditionnelles en matière de politique extérieure, par exemple. »

Au cours de ce congrès, la ligne « réaliste » d'Annalena Baerbock et du président du parti Robert Haneck pourrait se heurter à celle, plus dure, des militants lors des débats sur le programme des Verts.

Car l'autre enjeu de ce congrès qui dure jusqu'au 13 juin est d'approuver leur programme de campagne avec trois axes majeurs : la lutte contre le changement climatique, la justice sociale et une Union européenne forte. Un programme de quelque 130 pages, précise Jens Althoff. Selon le directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll, certains points de ce programme ont été l'objet de multiples amendements ce qui témoigne de la vigueur du débat démocratique interne.

C'est un défi pour Annalena Baerbock... Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll Anastasia Becchio

Un congrès qui ne devrait pas éviter les sujets qui fâchent. Mais la course aux législatives vient à peine de commencer et reste plus que jamais ouverte.

