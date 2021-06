Le G7 se concentre sur la reprise post-pandémique et la lutte contre le réchauffement climatique

© Patrick Semansky/Pool via REUTERS

Les dirigeants des grandes puissances du G7 ont donné vendredi 11 juin le coup d'envoi d'un sommet de trois jours pour la relance après la pandémie. Objectif : obtenir un milliard de vaccins anti-Covid et la lutte contre le réchauffement climatique. Autant de gestes encourageants, mais insuffisants, selon les ONG et observateurs.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Falmouth, Cléa Broadhurst

L’effort de vaccination était pourtant au cœur des discussions de cette première journée de table ronde. Les sept se sont donnés pour objectif à atteindre de vacciner 60 % de la population des pays du Sud d’ici mars 2022, notamment sur le continent africain. Moins de 2 % des Africains sont vaccinés aujourd’hui, contre par exemple la moitié des adultes Britanniques.

Autre sujet brûlant : les défis que posent la Chine et la Russie. Le président américain Joe Biden espérait rallier ses homologues contre la Chine... Fureur de Pékin, qui accuse Washington de former des « cliques ». Et au final, refus des dirigeants européens qui restent sur leur ligne : la Chine est un rival systémique, parfois un concurrent, mais aussi un partenaire sur les enjeux globaux.

Enfin, l’urgence climatique : « Tirer les leçons de la pandémie pour reconstruire en mieux, plus vert et plus juste » Ce sont les mots du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui mise beaucoup sur ce sommet pour l’image d’un Royaume-Uni post-Brexit en pleine forme.

Celui qui préside le G7 cette année veut que ce sommet donne un élan à une « révolution industrielle verte », avec de nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à la fin de la décennie. C’est que l’homme du Brexit se pose désormais aussi en champion de la cause climatique et annonce vouloir protéger au moins 30 % des terres et océans d'ici à 2030.

► À lire aussi : Le protocole nord-irlandais, l'autre enjeu du G7

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne