Brexit: quand la question irlandaise s'invite dans les débats en marge du G7, le ton monte

Le 11 juin 2021: un sommet du G7 se tient à Carbis Bay, en Cornouailles britannique, l'occasion pour chacun d'attirer l'attention sur les bagarres sociétales, environnementales, économiques... qui lui sont chères. AP - Jon Super

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En marge du sommet des 7 pays les plus industrialisés, les échanges sont vifs entre participants au G7 sur l'après-Brexit et surtout la question de l'Irlande du Nord. Ce dossier a déjà été au menu des entretiens entre Joe Biden et Boris Johnson avant le sommet et ce samedi matin, le ton est monté.