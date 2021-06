Reportage

Les Suisses appelés aux urnes pour interdire ou non les pesticides de synthèse

« Détruire l'agriculture suisse? Initiatives radicales pour la protection des plantes et l'eau potable - 2 x Non » est placée devant un champ près d'Aesch, en Suisse, le 1er juin 2021. REUTERS - ARND WIEGMANN

Des populations d'insectes qui chutent de ¾ en une génération, des sols de plus en plus pollués et de moins en moins fertiles, partout où il y a de l'agriculture intensive, le constat est le même. C'est pour tenter d'inverser la tendance que la Suisse vote dimanche 13 juin pour interdire les pesticides de synthèse non seulement dans les champs, mais aussi dans les rayons des supermarchés. Si le oui l'emportait, le pays deviendrait tout simplement le premier pays à produire et consommer 100% bio. Mais c'est sans compter l'opposition de la plupart des agriculteurs, inquiets pour leur avenir économique.