Espagne: rassemblement à Madrid contre la grâce de séparatistes catalans

Ce 13 juin 2021 lors du rassemblement à Madrid contre la grâce de séparatistes catalans. REUTERS - JAVIER BARBANCHO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce dimanche à Madrid a lieu une importante manifestation place de Colomb contre la grâce que le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez veut accorder d’ici peu à 12 dirigeants séparatistes catalans, accusés de « malversation» et « sédition » pour avoir organisé un référendum d’autodétermination unilatéral en octobre 2017. Parmi ces 12, neuf sont incarcérés depuis trois ans et demi dans la prison de Lledoners, au nord de Barcelone. Leurs peines s’étalent entre 9 et 13 ans de prison. Cette protestation a lieu à l’appel d’Union 78, une plateforme citoyenne anti-gouvernement.