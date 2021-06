Slovaquie: les commanditaires présumés du meurtre de Jan Kuciak seront rejugés

La Cour suprême slovaque a invalidé ce mardi la relaxe prononcée en septembre dernier en faveur des commanditaires présumés de l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée.

Pour la Cour suprême, le tribunal pénal spécial qui a jugé les deux accusés a commis plusieurs erreurs au cours du procès. Il n'aurait notamment pas examiné de manière approfondie l'ensemble des preuves fournies. Elle a donc cassé le jugement et renvoyé le dossier devant une instance inférieure.

L'homme d'affaires Marian Kocner, figure connue de la mafia slovaque, nie son rôle dans ce double assassinat. Mais selon le parquet, c'est lui qui aurait ordonné la disparition du journaliste d'investigation pour se venger d'articles écrits par Jan Kuciak. Et son associée, Alena Zsuzsova, l'aurait aidé dans la préparation de ce crime. Le procureur général s'est donc réjoui de cette décision, affirmant qu'elle marque « un moment important pour la justice et l'État de droit ».

Accueillie également avec soulagement par les familles des victimes et l'organisation de défense des journalistes Reporters sans frontières (RSF), la décision a aussi été applaudie par la présidente slovaque. Zuzana Caputova estime que les proches de Jan Kuciak et Martina Kusnirova « font un nouveau pas de plus vers la justice ». Mais la cheffe de l'État estime surtout que la Cour suprême « a franchi une étape très importante pour restaurer la confiance dans le pouvoir judiciaire ».

