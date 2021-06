Sommet Biden-Poutine: les ambitions limitées de la diplomatie russe

Lors de la rencontre Biden-Poutine, on se contentera à Moscou du service minimal: pas de communiqué commun, pas même de conférence de presse conjointe. REUTERS - Sputnik Photo Agency

Texte par : Daniel Vallot Suivre 4 mn

La Russie n’attend de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine ce mercredi à Genève que peu de résultats concrets. Le Kremlin aborde le sommet avec des objectifs modestes : renouer le dialogue, au plus bas depuis la fin de la guerre froide, et rétablir des relations diplomatiques apaisées.