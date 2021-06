Turquie: le président Tayyip Erdogan s’est rendu dans le Haut-Karabakh

Le président turc Recep Tayyip Erdogan poursuit, ce mercredi 16 juin, une visite de trois jours en Azerbaïdjan, l’un des principaux alliés de son pays. Avec son homologue Ilham Aliev, le chef de l’État s’est notamment rendu mardi à Choucha, dans le Haut-Karabakh, une ville-symbole repassée sous le contrôle de Bakou à l’automne 2020, au terme d’un conflit avec l’Arménie. La Turquie avait fourni un appui décisif à l’Azerbaïdjan dans cette guerre, et les deux présidents ont multiplié les annonces.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Les médias pro-Erdogan affichent leur enthousiasme au lendemain de la visite du président turc à Choucha. C’est première visite, écrivent-ils, d’un leader étranger dans le Haut-Karabakh. « Message au monde : nous sommes là », se félicite le quotidien Sabah. Autrement dit, l’Azerbaïdjan a restauré son autorité sur le Haut-Karabakh, et l’allié turc compte bien en tirer les bénéfices commerciaux, politiques et militaires.

Signature d'une déclaration

Recep Tayyip Erdogan et Ilham Aliev ont signé à Choucha une déclaration dans laquelle leurs pays s’engagent à approfondir leurs liens dans ces trois domaines. La Turquie pourrait notamment faire de l’Azerbaïdjan un « centre de production » de ses drones armés et non armés, qui ont joué un rôle décisif dans le conflit du Haut-Karabakh. « La force de l’Azerbaïdjan est notre force », et vice versa, a affirmé Tayyip Erdogan, annonçant l’ouverture prochaine d’un consulat turc à Choucha.

Normalisation

Le chef de l’État turc a aussi évoqué une éventuelle normalisation des relations turco-arméniennes, alors même qu’il se trouvait dans une ville hautement symbolique pour les Arméniens. « Une provocation contre la paix et la sécurité régionales », s’est empressé de réagir le ministère arménien des Affaires étrangères.

