Qualité de l'air: on respire mal dans plus de 60% des villes surveillées par l'AEE

L’Agence européenne de l’environnement (AEE) publie un classement des villes européennes en fonction de la qualité de l’air. Les mesures ont été faites dans près de 320 villes en Europe ces deux dernières années. Les résultats ne sont pas bons dans plus de 60% des villes surveillées.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

Umea en Suède, Tampere en Finlande et Funchal, la capitale de l’archipel portugais de Madère. Voici le podium des villes européennes où on respire le mieux. En queue de peloton, on trouve plusieurs villes en Croatie, en Pologne, et dans le nord de l’Italie.

Pour ce classement, l’Agence européenne de l’environnement s’est basée sur les concentrations en particules fines, considérées comme les plus dangereuses pour la santé. Résultat : 75% des Européens sont exposés à des niveaux trop élevés.

Une source d’inquiétude puisque la pollution de l'air est à l'origine de plus de 400 000 décès prématurés par an. L’Union européenne a donc fixé un seuil annuel d’exposition aux particules fines à ne pas dépasser, une limite, regrettent certains, deux fois moins stricte que celle recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMC).

Dernier constat de l’agence : pendant la crise sanitaire, les concentrations en dioxyde d’azote, liées principalement au transport, ont été réduites de plus de 60%, particulièrement en France, en Italie et en Espagne, là où le confinement a été le plus strict.

