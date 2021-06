Pologne: une cyberattaque sans précédent secoue la classe politique

Depuis plusieurs jours, une affaire de piratage de boîtes mails de plusieurs responsables politiques secouent la Pologne. Le gouvernement dénonce une cyberattaque sans précédent venant de la Russie.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Pour le chef du parti Droit et justice (PiS) au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, la cyberattaque qui touche depuis plusieurs jours des responsables politiques de tout rang a pour but de « déstabiliser le pays ». Une attaque orchestrée par la Russie, selon lui, une piste qui avait été déjà suggérée par le gouvernement ces derniers jours.

Depuis l’annonce du piratage de la boîte mail privée de Michal Dworchzyk, à la tête du cabinet du Premier ministre, plusieurs échanges, notamment avec le chef du gouvernement, ont fuité sur la messagerie Telegram sans que leur authenticité ne soit certifiée. Des échanges portant sur la pandémie de Covid-19, la relation avec l’Ukraine ou encore l’utilisation ou non de l’armée pour encadrer les grandes manifestations en faveur du droit à l’avortement d’octobre dernier.

Une semaine plus tard, plusieurs questions demeurent : combien de personnes ont été piratées et qui sont-elles ? Quels types de documents se trouvaient sur ces boites mails privées ?

Mercredi, le Parlement s’est réuni à ce sujet en session privée, ce qui n’a pas manqué d’être critiquée par l’opposition libérale, appelant à la rendre publique et accusant le parti Droit et justice de vouloir dissimuler des faits qui compromettent le gouvernement et d’avoir enfreint les règles, en utilisant des boîtes mails privées pour des échanges officiels.

