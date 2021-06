Région de Madrid: intronisation d'Isabel Diaz-Ayuso, nouvel égérie de la droite espagnole

C’est aujourd’hui, vendredi 18 juin, l’intronisation de la conservatrice Isabel Diaz-Ayuso, qui avait gagné haut la main les législatives de la région de Madrid le 4 mai 2021. Elle est devenue l’égérie de la droite et lui donne un espoir de remonter la pente face au gouvernement socialiste au niveau national.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Baisser les impôts, permettre l’objection de conscience pour le personnel sanitaire quant à l’euthanasie, accorder plus d’avantages aux collèges privés, réduire le nombre de ministères régionaux pour des raisons d’austérité budgétaire, et aussi pratiquer une politique nataliste en donnant 2 400 euros pour chaque naissance si la mère peut prouver des revenus bas et si elle est recensée depuis au moins dix ans, de façon que cela ne profite pas aux immigrantes récentes… Autant d’annonces faites par la libérale Isabel Diaz Ayuso qui, globalement, correspondent aux promesses électorales de la droite.

Référence et icône de la droite

Cette femme d’une quarantaine d’années sait de toutes façons qu’elle peut se permettre presque ce qu’elle veut. Non seulement elle dispose d’une majorité de députés à l’Assemblée régionale de Madrid, mais aussi parce qu’au niveau national, elle est devenu la référence et l’icône de la droite qui pourrait bien un jour prendre les rênes du Parti populaire.

L'obstacle Vox

Seul obstacle pour Isabel Diaz-Ayuso : l’extrême droite de Vox, son allié un peu gênant dont elle a besoin pour gouverner et qui lui impose plusieurs exigences, à commencer par une politique contre les mouvements homosexuels et contre le combat s’attaquant à la violence conjugale.

