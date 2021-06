Marche des fiertés en Pologne: des milliers de personnes contre le climat de haine actuel

Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Varsovie ce samedi 19 juin à l’occasion de la Marche des fiertés LGBT+. Une marche pour l’égalité annulée l’an dernier à cause de la pandémie de Covid-19 et qui s’est finalement déroulée cette année en présence notamment du maire de la capitale. Les participants ont dénoncé un climat de haine instauré par le gouvernement conservateur.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Ils sont des milliers rassemblés devant le Palais de la culture, dans le centre de la capitale polonaise, où un large drapeau aux couleurs arc-en-ciel a été accroché. Dans la foule, Pawel, un jeune homme de 20 ans : « Je fais partie de la communauté LGBTQ+, et en Pologne, la situation est horrible, elle empire jour après jour. Notre gouvernement est affreusement homophobe. C’est pour cette raison que je participe à ce genre d’événements, c’est pour me battre pour nos droits. »

Lors des deux dernières campagnes, législatives et présidentielle, le parti conservateur Droit et Justice s’en est pris à plusieurs reprises à la communauté LGBT. Des mots non sans conséquence selon Julia, une Polonaise de 26 ans.

« Si le président polonais en personne dit que les membres de la communauté LGBT ne sont pas des personnes, mais que c’est une idéologie, cela fait peur, explique-t-elle. Je vois mes amis qui ne se sentent pas en sécurité ici, parce qu’ils sont victimes de discriminations dans les rues, et c’est difficile pour eux de savoir qu’ils ne peuvent pas construire une famille, adopter un enfant ou bien faire reconnaître officiellement leurs relations. Vraiment, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis vivre en Europe de l'Ouest, car ici, c'est vraiment difficile. »

Tous redoutent que le gouvernement adopte une loi comme celle votée il y a quelques jours en Hongrie, interdisant la promotion de l’homosexualité auprès des mineurs.

