Législatives en Arménie: Nikol Pachinian célèbre avec ses partisans sa large victoire

En Arménie, le Premier ministre sortant Nikol Pachinian remporte haut la main les législatives anticipées. Avec 53,92% des suffrages, son parti dispose de la majorité à lui tout seul au Parlement, avec 72 députés sur 105. L'Alliance arménienne, emmenée par l'ancien président Robert Kotcharian, arrive en deuxième position, loin derrière avec 21%. Alors que l’opposition crie à la fraude et entend se tourner vers la Cour constitutionnelle, Nikol Pachinian a célébré sa victoire avec ses électeurs lundi soir 21 juin sur la place de la République.

Avec notre envoyée spéciale à Erevan, Anastasia Becchio

Une ovation pour le Premier ministre, accompagné de sa famille et de toute son équipe sur la scène montée au milieu de la place. Dans la foule, Arsen Manasserian, un chirurgien de 46 ans, espère surtout que Nikol Pachinian pourra mener à bien la réforme du système judiciaire. « Le système doit changer, dit-il. Il nous faut des juges normaux et pas des juges qui relâchent ceux qui leur donnent de l’argent. Il a commencé à réformer, mais il y a eu le Covid, la guerre, etc. et puis, c’est très difficile de construire quelque chose sur des ruines. Ça a été très difficile pour lui, il a du mérite, il a bien résisté. »

Vers une révolution d’acier ?

Un peu en retrait, là où la foule est déjà moins compacte, Arman Oganesyan écoute les discours retransmis par haut-parleurs. Ce médecin espère que Nikol Pachinian transformera, comme il l’a promis, sa révolution de velours en révolution d’acier : « Il doit vraiment saisir l’opportunité que le peuple lui fait confiance. Mais c’est vrai qu’il est honnête avec le peuple et c’est sans doute pour ça que le peuple l’a choisi. Mais il doit être plus sévère. La révolution aurait dû être plus dure, mais maintenant on espère qu’il va tirer les leçons, parce que le peuple ne lui donnera pas de troisième chance. »

Devant ses partisans, Nikol Pachinian a annoncé qu’il allait débuter les consultations avec toutes les forces prêtes au dialogue.

