Législatives en Arménie : Pachinian revendique la victoire, l'opposition conteste

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a revendiqué la victoire de son parti aux législatives anticipées de dimanche, mais son principal rival Robert Kotcharian a aussitôt mis en doute les premiers résultats et dénoncé des « fraudes ».

« Nous savons déjà que nous avons remporté une victoire convaincante lors des élections et nous aurons une majorité convaincante au Parlement », a affirmé Nikol Pachinian dans la nuit de dimanche à lundi, lors d'un discours diffusé en direct, invitant ses partisans à se réunir lundi soir dans le centre d'Erevan.

A l'arrivée dans son QG de campagne, Nikol Pachinian, dont le parti figure largement en tête selon des résultats partiels, a été accueilli par les « Bravo! » et « Victoire! » de ses soutiens au milieu d'un tonnerre d'applaudissements.

Après le dépouillement des bulletins dans 61% des bureaux de vote, le parti Contrat civil de Nikol Pachinian rassemblait 57,1% des voix contre 19,3% pour le bloc Arménie de son principal adversaire, l'ex-président Robert Kotcharian.

« Fraudes signalées »

Tandis que le décompte des voix se poursuit, l'alliance électorale de Robert Kotcharian s'est d'ores et déjà insurgée contre des « falsifications planifiées à l'avance » et a exigé « d'étudier attentivement les fraudes supposées et signalées ». « Tant que ces questions n'auront pas eu de réponses complètes, le bloc ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin », a déclaré sa formation dans un communiqué.

De nombreux observateurs craignent que des protestations, voire des émeutes surviennent à l'issue d'une campagne électorale véhémente qui a polarisé la société arménienne quelques mois après une lourde défaite militaire face à l'Azerbaïdjan.

