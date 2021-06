Covid-19: Médecins sans frontières appelle à une réforme urgente du mécanisme Covax

Des doses du vaccin Pfizer à l'hôpital de Liège en Belgique en janvier 2021 (image d'illustration). © AP - Francisco Seco

Un an et demi après l'apparition du Covid-19, force est de constater que le nationalisme vaccinal est devenu la règle et le dons de doses, l'exception. Le symbole de cet échec, c'est le mécanisme Covax de partage de vaccins mis en place par l'OMS. À la mi-juin, il n'a permis la livraison que de 87 millions de doses aux pays pauvres. Médecins sans frontières (MSF) appelle à une réforme urgente du mécanisme.