À la Une: retour sur 1991, le dernier été de la Yougoslavie

Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie proclamaient leur indépendance, engageant le processus de démantèlement de la Yougoslavie. Depuis longtemps, les aspirations démocratiques slovènes se heurtaient à l’intransigeance de Slobodan Milošević. L’ancien président slovène Milan Kučan revient sur ces années cruciales. Entretien exclusif.

La Serbie, les armes et la Chine

En Serbie, deux violentes explosions dans l’usine d’armes Sloboda ont ébranlé la ville de Čačak depuis le début du mois de juin. La sécurité n’est pas garantie non plus dans d’autres fabriques, où les déflagrations se multiplient. Y aurait-il donc des « saboteurs » ? Et quelqu’un a-t-il intérêt à faire baisser le prix de ces usines ? Décryptage.

Plusieurs grandes sociétés chinoises du secteur de la défense sont présentes dans les Balkans et utilisent leurs succursales civiles pour pénétrer les marchés des pays de la région, notamment en Serbie. Pékin continue ainsi son offensive en Europe du Sud-Est, au grand dam des États-Unis. Analyse.

En Croatie, corruption et émigration

En Croatie, après un été Covid, tout le monde espère un retour à la normale. Les restaurants ont rouvert, les offres d’emploi se multiplient et les cuisiniers serbes sont particulièrement recherchés. Il faut dire que quelque 230 000 Croates auraient quitté le pays entre 2013 et 2016, ce qui explique en partie la demande croissante de travailleurs saisonniers venus de pays voisins.

Selon une étude récente, l’accélération de l’émigration de la population croate serait due à une augmentation de la corruption dans le pays. Un cercle vicieux puisque ceux qui partent sont précisément ceux qui seraient le plus capables d’amorcer un changement. Plus de corruption, donc plus d’émigration.

Scandales politiques et attaques homophobes : la Bulgarie s’enfonce

Corruption, conflits d’intérêts, favoritisme, utilisation politique des services spéciaux du pays… Deux semaines avant le scrutin anticipé du 11 juillet, la Bulgarie, dirigée par un gouvernement intérimaire, s’embourbe dans les scandales de l’ère Borissov au pouvoir quasiment sans interruption depuis 2009.

Dans le même temps, les attaques fascistes violentes contre la communauté LGTBQI+ se multiplient dans le pays. À l’approche du 1er juillet et de la mobilisation transnationale contre les attaques contre la Convention d’Istanbul partout dans le monde, l’activiste Stoyo Tetevenski, des mouvements LevFem et E.A.S.T. lance un cri d’alarme.

Une bonne nouvelle de Bosnie-Herzégovine

Un vent de fraîcheur a soufflé sur Banja Luka quand le jeune maire de la « capitale » de l’entité serbe, Draško Stanivuković, a reçu mardi 22 juin son homologue de Sarajevo, Benjamina Karić. C’était la première fois depuis 27 ans que les maires des deux villes se rencontraient. Conscients de leurs différences politiques, tous deux ont néanmoins souligné qu’ils tenaient à reconstruire de bonnes relations de voisinage dans l’intérêt des citoyens et des générations futures.

