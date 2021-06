Espagne: foyer géant de Covid-19 aux Baléares alors que débute la saison touristique

En Espagne, un « cluster » géant de plusieurs centaines de cas de Covid-19 s'est formé suite à un voyage d'étudiants dans l'archipel des Baléares. Plusieurs milliers de jeunes ont été placés en quarantaine dans sept régions du pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

C’est au cours d’un immense concert de reggaeton dans l’arène de Palma de Majorque mais aussi dans les centaines de fiestas organisées dans les hôtels et sur les bateaux, que les quelque 2 000 étudiants espagnols en voyage de fin d’étude dans l’île des Baléares ont été contaminés par le Covid.

Les jeunes Espagnols auraient fait beaucoup la fête sans aucune protection, c’est à dire sans respecter les distances de sécurité et surtout sans porter le masque, selon Antonio Zapatero, le responsable de la Santé de Madrid, la ville où ont été détectés 350 cas positifs sur les 470 détectés dans tout le pays. « On n'a jamais eu un foyer de contagion aussi important depuis le début de la pandémie, assure-t-il. Ils n’ont pas fait attention, et ils n’ont pas porté le masque, c’est pour cela que cela a été aussi explosif. »

Les étudiants sont majoritairement asymptomatiques, mais ce cluster vient au pire au moment alors que la saison touristique commence à peine et que les Baléares attendent les visiteurs étrangers et britanniques avec impatience.

► À lire aussi : L'Espagne accueille de nouveau ses touristes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne