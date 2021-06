L’Union européenne va continuer de financer les réfugiés syriens en Turquie

L’Union européenne et la Turquie doivent renégocier prochainement l’accord migratoire de 2016 qui a permis à la Turquie de maintenir les réfugiés syriens sur son sol, en échange d’une aide financière de 6 milliards d’euros de l’UE. Lors du Conseil européen des 24 et 25 juin, la Commission a proposé pour les années à venir une enveloppe de 5,7 milliards d’euros afin de soutenir les réfugiés basés en Turquie mais aussi au Liban et en Jordanie. Le plus gros de cette aide devrait aller à la Turquie qui accueille près de 4 millions de Syriens sur son sol.

C’est une carte bancaire rouge, a priori semblable à beaucoup d’autres. Sauf qu’elle est destinée aux populations les plus vulnérables en Turquie, dont 1,8 millions de réfugiés. La « kizikaykart », la carte du Croissant-Rouge, du nom de l’organisation chargée de la distribuer, est abondée par l’Union européenne, à travers son plan d’aide sociale d’urgence (ESSN). C’est le programme humanitaire de l’UE le plus conséquent à ce jour.

« La kizilaykart est un système flexible qui permet aux familles d’être plus libres dans leurs choix, de les aider dans la dignité. Car ce sont elles qui choisissent comment elles dépensent leur argent », affirmeBulent Ozturk est un des coordinateurs du programme au Croissant-Rouge turc.

Les bénéficiaires touchent l’équivalent de quinze euros par personne par mois sur leur carte bancaire, environ 100 euros pour une famille nombreuse. Cela permet généralement de payer le loyer et les charges. Mais c’est insuffisant si on compare avec le salaire minimum en Turquie qui s’élève à près de 400 euros.

La plupart des réfugiés travaillent dans l’économie informelle

Les réfugiés doivent donc trouver d’autres moyens pour subvenir à leurs besoins. La plupart enchaînent les petits boulots. « Je travaille au jour le jour, je prends tout ce qui passe » témoigne Abdurrahmane Cumo, originaire de la région d’Alep en Syrie et qui vit depuis 7 ans à Gaziantep dans le sud de la Turquie. Avec la pandémie de Covid-19, le travail s’est tari. Une catastrophe pour ce père de 5 enfants qui s’en est sorti grâce à la générosité de son propriétaire, dit-il, qui lui a fait crédit de trois mois de loyer.

L’immense majorité des 4 millions de réfugiés syriens en Turquie travaille dans l’économie informelle. Difficile d’être employé légalement, d’autant plus que cela entraîne la fin de l’aide sociale d’urgence de l’Union européenne. Les « kizilaykart » sont en effet supprimées lorsque les réfugiés déclarent avoir trouvé un travail. Un effet pervers du système qui entretient une forme de précarité.

En dehors de ce programme, l’UE finance une myriade d’ONG en Turquie qui soutiennent les réfugiés syriens dans les domaines de la santé, de l’éducation ou encore de la défense de leurs droits. Un moyen pour les Européens de s’exonérer de l’accueil des réfugiés syriens dans ses États-membres. C’est le sens de l’accord passé avec Ankara en 2016 qui avait pour but de stopper l’afflux massif de réfugiés vers l’Europe. Six milliards d’euros ont été alloués, dont 4 ont été réellement décaissés. La plupart des réfugiés sont restés en Turquie. Et ils sont parfois utilisés par les autorités comme levier pour faire pression sur l’UE, comme en mars 2020 où des milliers de réfugiés avaient été acheminés aux portes de la Grèce, par l’armée turque.

L’Europe, un rêve impossible

Lassés par la précarité, la pauvreté et un statut fragile d’« invité temporaire » en Turquie, un statut différent de celui de demandeur d’asile, beaucoup de réfugiés syriens rêvent d’Europe. A Gaziantep, au sein de l’ONG Sened spécialisée dans le handicap et financée par l’UE, Yasmine raconte son parcours du combattant pour tenter de partir en Belgique. Plusieurs de ses enfants ont des problèmes de santé. « Quand je suis venue dans cette ONG, j’ai dit au personnel que je ne voulais pas d’argent mais qu’ils m’aident à partir, explique-t-elle, je veux que mes enfants soient soignés en Europe, qu’ils aient accès à un bon sytème de santé » . Yasmine affirme qu’elle est allée maintes fois dans les bureaux des Nations unies pour s’inscrire et a contacté plusieurs autres organisations, mais en vain.

Les critères pour partir en Europe sont stricts, il y a peu d’élus. L’Union Européenne a accueilli seulement 30 000 réfugiés Syriens de Turquie l’an dernier dans ses 27 Etats-membres. La Turquie, comme le Liban et la Jordanie, doit supporter le poids de ces réfugiés, avec des tensions récurrentes avec sa propre population. Quant à L’UE, elle va continuer à verser de l’argent. Mais elle souhaite revoir ses aides et « passer de l’aide humanitaire au soutien socio-économique », souligne la Commission européenne, créer des opportunités d’emplois notamment. Les réfugiés syriens sont en effet appelés à rester durablement en Turquie. Le conflit en Syrie dure depuis plus de 10 ans et un retour au pays semble de plus en plus illusoire.

