La Turquie insatisfaite des conclusions du sommet de l'UE

Après une année de tensions entre Bruxelles et Ankara, cette dernière a accueilli froidement les conclusions du sommet des 27 États membres de l’Union européenne, réunis à Bruxelles ces 24 et 25 juin.

Les Vingt-Sept ont proposé de débourser trois milliards d’euros jusqu’en 2024 – en plus des six milliards déjà alloués depuis 2016 – pour aider la Turquie à abriter 3,7 millions de réfugiés syriens. Ils ont aussi critiqué la Turquie pour ses atteintes à l’état de droit. Mais les autorités turques attendaient plus que des milliards, rapporte notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer .

Dans un communiqué signé du ministère des Affaires étrangères, Ankara se montre déçue des conclusions du sommet de Bruxelles, les jugeant « éloignées des mesures nécessaires » et accusant l’Union européenne de « réduire la coopération migratoire à ses aspects financiers ».

La Turquie, qui estime avoir « fait bien plus que ce qui lui incombait pour faire baisser les tensions et relancer le dialogue », espérait également des gestes politiques. Dans l’accord migratoire conclu en 2016, l’Europe avait fait miroiter une levée des visas Schengen pour les citoyens turcs, une mise à jour de l’union douanière Turquie-Union européenne et même des avancées dans sa candidature d’adhésion.

Aujourd’hui, Ankara reproche à l’Europe de « retarder les décisions concrètes ». Le communiqué parle de « tactique de diversion » et « d’absence de bonne volonté ».

La Turquie répond également aux « préoccupations » de l’Europe concernant les atteintes aux droits de l’homme. Elle l’appelle à ouvrir les chapitres 23 et 24 des négociations d’adhésion, qui concernent ces sujets, pour obtenir « des progrès plus rapides ».

