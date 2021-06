Royaume-Uni: la chanson patriotique «One Britain, one Nation» fait un flop complet

Le gouvernement britannique a décidé de faire du 25 juin une journée patriotique et incite les écoles à travers le royaume à faire chanter à leurs élèves ce vendredi une chanson pour « célébrer les valeurs communes de tolérance, fierté et respect » du pays. Mais, à peine mise en pratique, l’initiative vient de provoquer l’effet totalement inverse.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Pétrie de bons sentiments cette petite chanson vient pourtant de déclencher une belle chamaillerie au sein des quatre nations du Royaume-Uni. Intitulée Une Grande-Bretagne, une Nation, cet hymne simpliste que le ministère de l’Éducation voudrait entendre chanter dans les écoles tous les 25 juin est un énième effort du gouvernement pour promouvoir l’unité du pays, la fameuse « Britishness »

Railleries des Gallois des Nord-irlandais et surtout des Écossais

Mais la tentative s’avère un flop spectaculaire et la volonté anglaise de gommer les spécificités de chaque nation a provoqué les railleries des Gallois, des Nord-irlandais et surtout des Écossais, à commencer par leur Première ministre Nicola Sturgeon.

« Je dois dire que j’ai d’abord cru que c’était une blague, a-t-elle déclaré. Imaginez l’indignation que provoquerait le gouvernement écossais s’il encourageait les élèves écossais à chanter une chanson sur la grandeur de l’Écosse. C’est grotesque ! »

Décennies

Cette idée de « Britannité », cette aspiration à s’inventer une âme britannique taraude le pays depuis des décennies et ce n’est pas un hasard si elle revient après les déchirures causées par le Brexit. Mais au vu de cette réaction épidermique, il va falloir plus qu’une petite chanson pour panser des plaies encore profondes et réconcilier un pays avec lui-même pour ne pas risquer de voir les membres de sa famille prendre leurs distances.

