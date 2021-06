Royaume-Uni: le gouvernement annonce des restrictions publicitaires contre la malbouffe

Le gouvernement britannique vient d’annoncer une campagne pour encadrer plus strictement les publicités pour la malbouffe à la télévision et sur internet pour tenter de lutter contre l’obésité chez les enfants.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

D’ici la fin de l’année 2022, terminées les publicités dégoulinantes de crèmes glacées, hamburgers, pizzas et autres boissons gazeuses : le gouvernement va interdire avant 21 heures la promotion des produits riches en sucre et en graisses que les adultes, mais surtout les enfants, peuvent voir actuellement sur leurs écrans à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

Des restrictions seront aussi en vigueur pour les programmes télévisés à la demande et les publicités payantes sur internet.

À première vue, la campagne semble drastique et l’industrie alimentaire n’a pas caché sa frustration face à une décision qu’elle estime disproportionnée, faisant valoir qu’elle a déjà sensiblement diminué le taux de sucre, sel et graisse dans ses produits.

Mais la stratégie gouvernementale est à l’inverse abondamment critiquée par les organisations de lutte contre l’obésité : elles font remarquer qu’en réalité elle comporte trop d’exemptions pour avoir un impact réel. Les entreprises de moins de 250 employés pourront continuer à promouvoir leurs denrées ; qui plus est le sponsoring et le placement de produits ne sont pas non plus touchés.

Néanmoins pour beaucoup de parents ces restrictions sont un pas dans la bonne direction dans un pays où un enfant sur cinq est en surpoids voire obèse.

Le niveau élevé d'obésité au Royaume-Uni fait partie des raisons invoquées pour expliquer le lourd bilan de la pandémie de coronavirus.

