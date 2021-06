Slovénie: trente ans d'indépendance à l'ombre d'une dérive autoritaire

La Slovénie commémore ce vendredi le 30e anniversaire de son indépendance dans la division. Depuis son retour au pouvoir, le Premier ministre Janez Janša marche dans les pas de Viktor Orban. Beaucoup de Slovènes dénoncent une trahison des idéaux du 25 juin 1991.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ljubljana, Simon Rico

Ce vendredi, deux rassemblements auront lieu dans le centre de Ljubljana, la petite capitale slovène malgré le coronavirus. Dans la matinée, le gouvernement célébrera en grande pompe les 30 ans de l’indépendance devant le Parlement, là où même le président Milan Kucan avait solennellement annoncé que le pays quittait la Yougoslavie socialiste.

Manifestation contre une dérive autoritaire de Janez Janša

À 19 heures, une manifestation aura lieu au même endroit contre la dérive autoritaire du Premier ministre Janez Janša. Armé de son mégaphone, la trentaine, Jasa est l’un des meneurs de la contestation citoyenne. « Nous sommes là tous les vendredis depuis plus de 60 semaines pour protester contre la dérive autoritaire du régime. Le gouvernement de Janez Janša tente de contrôler les médias, la justice et toutes les institutions indépendantes de Slovénie », explique-t-il.

République la plus riche de Yougoslavie, la Slovénie s’était engagée dès le milieu des années 1980 dans un processus de démocratisation mené par la société civile à l’opposé du nationaliste autoritaire de la Serbie de Slobodan Milosevic. À l’époque, Janez Janša était l’une des principales figures de la dissidence libérale, avant de s’engager sur une voie de plus en plus nationaliste une fois arrivé au pouvoir.

Un fervent soutien d'Orban

Aujourd’hui, le Premier ministre slovène est l’un des plus fervents soutien de Viktor Orban, un ultraconservateur patriarcal et islamophobe, à l’opposé du combat qu’il menait à ses débuts pour l’écologie, le droit des femmes ou des LGBT+.

► À lire aussi : Jansa, Orban, Kurz: le succès croissant des partis antisystème inquiète l'UE

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne